Pokémon GO - Raid-Kämpfe: Trainer ab Level 35 dürfen jetzt teilnehmen

Niantics Mobile-Hit Pokémon GO erhält mit den Patches 0.67.1 für Android und 1.37.1 für iOS sein bisher größtes Update, das nicht nur komplett überarbeitete Arenen samt Orden und sinnvollem Motivationssystem, sondern auch Raid-Kämpfe mit sich bringt.

Die Arenen vieler Spieler befinden sich aktuell jedoch noch im Umbau und sind geschlossen, sodass Raids dadurch bislang nicht möglich sind. Das liegt daran, dass Niantic die Patches 0.67.1 und 1.37.1 in Wellen ausrollt (Roll-Out), sodass Spieler erst nach und nach in den Genuss der Neuerungen kommen.

Wie Niantic auf Twitter mitteilt, dürfen nun erste Trainer ab Level 35 oder höher in ausgewählten Arenen an den neuen Raid-Kämpfen teilnehmen. "Innerhalb der nächsten Tage", wie es in einem weiteren Tweet heißt, will Niantic mehr Spieler zu Raids in weiteren Arenen einladen. Wann genau sich alle Spieler in die neuen Pokémon GO-Gruppenkämpfe stürzen dürfen, um einen mächtigen Raid-Boss niederzuringen, ist noch nicht bekannt.

Trainers level 35 and above: You can now participate in Raid Battles at select Gyms around the world. pic.twitter.com/spg1okmpw8 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) June 23, 2017

Wie die Raids in Pokémon GO genau funktionieren, welche Raid-Bosse euch erwarten und welche Belohnungen euch nach einem Kampf winken, erfahrt ihr in unserem FAQ.

Mit den Pokémon GO-Patches 0.67.1 für Android und 1.37.1 für iOS werden jetzt außerdem die erschummelten Pokémon von Cheatern mit einem Slash-Zeichen gebrandmarkt.

Seid ihr schon soweit, dass ihr an den Raids teilnehmen könnt? Habt ihr vielleicht schon welche gespielt?