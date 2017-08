Pokémon GO - Shiny-Pikachu kann jetzt weltweit gefangen werden

Die Shiny-Formen von Pichu, Pikachu und Raichu tauchten zuerst während des Pikachu Outbreak-Events in Japan auf - jetzt können die besonderen Monster offenbar weltweit gefangen werden.

Mehr: Pokémon GO - Neue Raid-Bosse wie Pikachu, Mauzi & Dragoran gesichtet, Rotation steht wohl kurz bevor

Niantic hat den weltweiten zwar noch nicht offiziell betätigt, ein schwedischer Pokémon GO-Spieler hat aber bereits ein schillerndes Pikachu in seinem Pokédex und verzeichnet laut Pokémon GO Hub damit das erste Shiny-Pikachu, das außerhalb von Japan gefangen wurde.

Here you Go! :) anything more? pic.twitter.com/GBauSfMVaf