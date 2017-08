Vom 9. bis zum 15. August 2017 haben japanische Pokémon GO-Spieler während des Pikachu Outbreak-Events in Yokohama die Chance, die Shiny-Varianten von Pichu, Pikachu und Raichu zu fangen.

Die drei schimmernden Maus-Pokémon unterscheiden sich optisch von ihren herkömmlichen Formen, im Vergleich zu anderen Biestern wie zum Beispiel Garados, das normalerweise blau und in seiner Shiny-Form rot erstrahlt, aber nur minimal. Die Fellfarbe von Shiny-Pikachu ist hingegen nur etwas dunkler, so auch bei seinen Entwicklungsformen Pichu und Raichu.

Ob es die besonderen Pika-Formen nach dem Pikachu Outbreak-Event auch in die restlichen Regionen der Welt schaffen, ist bislang unklar. Unwahrscheinlich ist es aber nicht. Schließlich wurden die legendären Pokémon Lugia und Arktos kurz nach dem Pokémon GO-Fest in Chicago ebenfalls für alle Pokémon GO-Spieler verfügbar gemacht. Bislang ist es möglich, das goldene Karpador und das rote Garados in Pokémon GO zu fangen. Wie das geht, erklären wir euch hier.