Pokémon GO - Spieler können neue Portale in Ingress vorschlagen, bald auch mehr PokéStops

In der Spielwelt von Ingress und Pokémon GO werden in der kommenden Zeit mehr PokéStops und Portale auftauchen. Niantic verkündet auf dem offiziellen Twitter-Account von Ingress, dass Spieler ab sofort ganz besondere Vorschläge einreichen können:

Effectively immediately, we can report that OPR has enabled the submission of new portals via the Ingress Scanner for Agents levels 11+. pic.twitter.com/NYplbeOsX4 — Ingress (@ingress) September 25, 2017

"Mit sofortiger Wirkung berichten wir, dass OPR die Einreichung von neuen Portalen via Ingress Scanner für Agenten mit Level 11+ freigegeben hat."

Agenten, die Level 11 bereits erreicht haben, können somit weltweit bis zu sieben neue Portale vorschlagen. Geeignet sind dafür öffentlich zugängliche, bedeutungsträchtige Orte und Monumente.

Portale in Ingress beeinflussen PokéStops und Arenen

Viele der Daten, die Niantic in Pokémon GO für das Erstellen von PokéStops und Arenen verwendet hat, stammen ursprünglich aus Ingress. Aus diesem Grund ist es sehr wahrscheinlich, dass Änderungen im Portal-System des "Papas" auch Auswirkungen auf Pokémon GO haben werden. Es ist damit nur eine Frage der Zeit, bis wir in dem Mobile-Spiel neue PokéStops, Arenen und Nester erwarten können.

Im Online-Forum PokémonGoHub hat der User RDash123 eine Anleitung für Spieler verfasst, die sich einbringen möchten. Er warnt jedoch davor, Ingress nur für das Erstellen neuer Portale beziehungsweise PokéStops herunterzuladen. Die Community nehme das Unterfangen ernst; er bittet darum, Ingress-Spieler nicht in die Irre zu führen.