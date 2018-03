Pokémon GO hält Mobile-Trainer mit wechselnden legendären Raids auf Trab. Niantic schenkt euch allerdings täglich nur einen Raid-Pass - wer mehrere Boss-Monster nacheinender am selben Tag bezwingen will, muss daher auf die kostenpflichtigen Premium-Raid-Pässe zurückgreifen. Spieler haben jetzt allerdings einen Trick gefunden, mit dem ihr euch einen extra Gratis-Pass "ausleihen" könnt.

Extra-Raidpass dank Zeitzonenwechsel

Wie der Spieler rstonex auf Reddit berichtet, könnt ihr euch den Raid-Pass des nächsten Tages frühzeitig schnappen, um noch am selben Tag einmal mehr kostenlos zu kämpfen. Das Geheimnis: Wechselt auf eurem Smartphone die Zeitzone. rstonex empfiehlt zum Beispiel Australien.

Wenn dort bereits der nächste Tag angebrochen ist, könnt ihr in Pokémon GO wie gewohnt eine Arena drehen und euch über einen weiteren kostenlosen Raid-Pass freuen. Diesen schnappt ihr euch einige Stunden vor dem eigentlichen Release. Ihr erhaltet am nächsten Tag jedoch dann keinen weiteren Pass.

Insgesamt ist es mit dem Zeitzonen-Trick also möglich, drei kostenlose Raid-Pässe an einem Tag zu nutzen: den von gestern, heute und morgen. Aktuell könnt ihr diese Chance nutzen, um euch Rayquaza, Groudon und Kyogre zu sichern. Das legendäre Trio ist in dieser Konstellation nur noch heute, 5. März, in der Welt von Pokémon GO unterwegs.