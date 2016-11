Pokémon GO - Tägliche Boni liefern euch bald EP, Sternenstaub & mehr

Neue Aufgaben in Pokémon GO.

In der letzten Woche berichtete ich euch von Hinweisen auf tägliche Quests, die im Spiel-Code der Pokémon GO-App entdeckt wurden. Jetzt haben die Entwickler von Niantic Labs die Katze aus dem Sack gelassen und in einem neuen Blogeintrag bestätigt, dass die sogenannten »Daily Bonuses« im nächsten Update ins Spiel integriert werden.

Das neue Feature sieht Belohnungen für bestimmte Aktivitäten vor, die wir täglich absolvieren können. So erhalten wir für das Fangen des ersten Pokémons des Tages 500 zusätzliche Erfahrungspunkte und 600 Sternenstaub. Für den ersten Pokéstop gibt es dann 500 Erfahrungspunkte und eine Reihe an nützlichen Gegenständen.

Wenn wir uns täglich einloggen und uns die Boni sichern, können wir auch »Siegesserien« erreichen, die für erledigte Aufgaben in aufeinanderfolgenden Tagen vergeben werden. Nach sieben Tagen gibt es dann schon 2000 Erfahrungspunkte und 2400 Sternenstaub für das erste Pokémon sowie 2000 Erfahrungspunkte und noch mehr Gegenstände für den ersten Pokéstop.

Wann das Update erscheint, ist aber noch unklar.