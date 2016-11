Pokémon GO - Tägliche Boni werden mit Event gefeiert: Bonus-Pokébälle & mehr für kurze Zeit

Pokémon Go - Launch-Trailer zum Augmented-Reality-Spiel

Vor kurzem erhielt Pokémon GO ein Update, das sich viele Fans schon seit einiger Zeit wünschen: Wer sich täglich in die App einloggt und bestimmte Dinge tut – etwa ein Pokémon fangen – erhält Boni in Form von EP, Sternenstaub oder zusätzlichen Items. Um dieses Feature zu feiern, veranstaltet Pokémon GO-Entwickler Niantic Labs aktuell ein Event, bei dem ihr mit noch mehr Boni belohnt werdet.

Pokémon GO - 100 neue Pokémon der 2. Generation im Spielcode entdeckt

Bis zum 11. November findet ihr nicht nur mehr Pokémon als sonst, sondern erhaltet von PokéStops auch mehr Items.

"Ja, das bedeutet mehr Superbälle, und für Trainer mit Stufe 20 oder darüber mehr Hyperbälle"

Spielt ihr mehr Pokémon GO, seitdem es die täglichen Boni gibt?

Alle 15 Bilder ansehen