Pokémon GO - Termine für die Real-Life-Events stehen fest

Pünktlich zum ersten Geburtstag von Pokémon GO gibt es weltweit spezielle Real-Life-Events, von denen einige auch in Deutschland, Spanien und Frankreich stattfinden werden. Dabei steht vor allem der "Meet and Greet"-Gedanke im Vordergrund, ihr könnt also andere Trainer treffen und zum Beispiel dauerhaft aktive Lockmodule nutzen.

Außerdem könnt ihr auf den Events Fotos mit Pikachu machen und Pokémon an den vielen Pokéstops fangen, darunter bestimmt auch einige seltene Exemplare.

Das erste GO-Event findet am 30. Juni 2017 in München statt. Im Einkaufszentrum Pasing-Arcaden habt ihr den ganzen Tag Zugriff auf die oben genannten Boni. Am 1. Juli geht es in Oberhausen weiter, das Event steigt dort im Centro Oberhausen.

