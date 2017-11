Pokémon GO - Patch 0.79.4 ersetzt verbuggtes Update 0.81.1

Eigentlich wollte Niantic bald weltweit das große Update 0.81.1 für Pokémon GO herausbringen. Einige Spieler, die sich die Aktualisierung bereits heruntergeladen haben, stellten nach dem Download allerdings Performance-Probleme fest.

Jetzt stoppen die Entwickler die geplante Verbreitung und bieten als Alternative das Update 0.79.4 (Android) beziehungsweise 1.49.4 (iOS) an. Das verkündet Niantic auf dem offiziellen Twitter-Account und schreibt:

While we investigate the issues in 0.81.1, we'll be rolling out Pokémon GO version 0.79.4 with some minor fixes. (2/2) https://t.co/0VeDm3JB6F