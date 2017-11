Pokémon GO - Update 0.83.1 kommt bald, behebt viele Bugs & verbessert Performance

Niantic gibt auf der offiziellen Website an, dass das nächste Update für Pokémon GO kurz vor der Veröffentlichung steht. Die Version 0.83.1 für Android beziehungsweise 1.53.2 für iOS behebt vor allem einige Fehler im Mobile-Spiel und verbessert die Performance. Dataminer haben auch einige weitere versteckte Inhalte entdeckt.

In unserer Übersicht könnt ihr euch einen Eindruck von den Neuerungen verschaffen, die das Update 0.83.1 mit sich bringt:

Ladezeit verbessert

Fehler behoben, der Trainer daran gehindert hat, Pokémon auf ihre maximalen WP (Level 40) aufzustufen

Unterstützung und Optimierungen für die Auflösung des iPhone X

Unterstützung von iOS 8-Geräten entfernt

Bug behoben, der Fehlermeldungen bis zum Neustart der App angezeigt

Verschiedene weitere Fehler behoben und Performance verbessert

Wie ihr erkennen könnt, verschwinden bei der kommenden Version von Pokémon GO vor allem verschiedene Bugs, die den Spielfluss stören. Einige Spieler hofften mit dem Update auf mehr Inhalte aus der dritten Generation, wie neue Attacken oder die Einführung Fähigkeiten - darauf müssen wir uns aber offenbar noch weiter gedulden.

Dataminer finden weitere Inhalte im Code von Pokémon GO

Die Dataminer von Pokémon GO Hub haben das Update 0.83.1 allerdings auch etwas genauer unter die Lupe genommen und einige weitere Inhalte im Spielcode entdeckt, zu denen Niantic geschwiegen hat. So wurde etwa die "schwarze Liste", die vermutlich in Verbindung zu dem Kampf der Entwickler gegen Cheater steht, um einen Datensatz erweitert.

Außerdem aktualisiert Niantic mit dem neuen Update laut den Dataminern den Spielcode für die sogenannten "Battle Parties". Die Funktion, mit der ihr Pokémon-Teams für Kämpfe im Vorhinein festlegen könnt, wartet noch auf ihre offizielle Einführung. Trotzdem erweitern die Entwickler in der neuen Version von Pokémon GO den dazugehörigen Code und verändern die maximale Anzahl an Battle Parties, die ihr theoretisch erstellen könntet.