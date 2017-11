Pokémon GO - Mewtu EX-Raids überarbeitet, mehr Spieler sollen Einladungen bekommen

Obwohl die exklusiven (EX-)Raids in Pokémon GO bereits seit einigen Monaten in der Testphase stecken, hatten bisher nur wenige Spieler die Chance, sich an dem gefürchteten Mewtu zu messen. Viele Trainer äußerten Kritik an dem undurchschaubaren Einladungs-System. Das hat zwar nach offiziellen Angaben willkürlich EX-Raidpässe zu den legendären Kämpfen verteilt, in Wirklichkeit haben aber manche Spieler mehrmals hintereinander eine Einladung bekommen, während andere Trainer in die Röhre schauten und bisher kein einziges Mal gegen Mewtu angetreten sind.

Jetzt kündigt Niantic in einem Eintrag auf dem offiziellen Blog eine Überarbeitung des EX-Raid-Systems an. Mit grundlegende Neuerungen reagieren die Entwickler auf das Feedback der Community.

Wer wird zu den überarbeiteten Mewtu EX-Raids eingeladen?

Wir haben die wichtigsten Änderungen bei den neuen Mewtu EX-Raids für euch in einer Übersicht zusammengefasst:

Damit leichter Zugang für alle Spieler gewährt ist, finden EX-Raids in Zukunft größtenteils in gesponsorten Arenen oder in Parks statt

oder in statt Trainer, die Arenaorden mit hohem Level besitzen, erhalten wahrscheinlicher eine Einladung zu dem Mewtu-Raid in der entsprechenden Arena

mit hohem Level besitzen, erhalten wahrscheinlicher eine Einladung zu dem Mewtu-Raid in der entsprechenden Arena Trainer, die viele gewöhnliche Raids absolviert haben, werden wahrscheinlicher zu EX-Raids eingeladen

EX-Raids starten neuerdings zu den Zeiten, an denen normalerweise häufig in regulären Raids gekämpft wird

Falls ein EX-Raid abgesagt wird, erhaltet ihr eine Benachrichtigung und Sternenstaub und Premium Raidpässe als Entschädigung

Belohnung bei regulären Raids angepasst

Das war noch nicht alles: Niantic kündigt gleichzeitig an, dass auch reguläre Raids angepasst werden - zumindest das Belohnungssystem. Das erwartet euch:

Trainer erhalten Sternenstaub nach jedem Raid, egal, ob gewonnen oder verloren

nach jedem Raid, egal, ob gewonnen oder verloren Trainer erhalten Goldene Himmihbeeren

Die Anzahl von Tränken und Belebern, die ihr nach einem Kampf erhaltet, sinkt, aber die Qualität der Tränke steigt

Die Wahrscheinlichkeit, Lade- und Sofort-TMs zu erhalten, stiegt für Raids ab Stufe Drei

Karpador kommt als Raid-Boss zurück

Niantic erhofft sich mit den Änderungen, dass Spieler zufrieden aus Raid-Kämpfen herausgehen. Trainer sollen das Gefühl bekommen, etwas Tolles bekommen zu haben, selbst, wenn der Raid-Boss entkommt.

Was haltet ihr von den Änderungen des Raid-Systems?