Pokémon GO - Update für Arena-Gameplay & legendäre Pokémon kommen 2017

Pokémon GO wird von Niantic stetig erweitert

Niantic-CEO John Hanke war in Berlin zu Gast und hat mit Wired über seine Pläne und die Zukunft von Pokémon GO gesprochen. Er selbst sehe das Spiel immer noch als unfertig an und hätte auch schon zum Launch gern sehr viel mehr Funktionen angeboten. Erst jetzt sei es aber erst überhaupt möglich, neue Features zu implementieren – vorher ging es in erster Linie darum, Fehler auszumerzen und dafür zu sorgen, dass das Spiel einigermaßen stabil läuft. Bald kommt jedenfalls einiges an Content auf uns zu: 2017 sollen insgesamt vier Updates erfolgen, von denen das erste (die zweite Generation der Taschenmonster) bereits ausgerollt wurde.

Beim zweiten Update in diesem Jahr stehen die Arenen und das Teamspiel im Fokus:

"Es gibt einige Baustellen. Eine davon bezieht sich auf das Teamspiel und die Arenen. Das haben wir in einer Form ausgeliefert, die unvollständig war."

"Es gibt sehr eingeschränktes Gameplay in den Arenen. Sie funktionieren einfach nicht so gut, wie wir es uns wünschen würden."

Für die zwei weiteren Updates kämen unterschiedliche Features in Frage, erklärt John Hanke. Außerdem arbeitet Niantic offenbar auch weiterhin mit Hochdruck an einer guten Möglichkeit, das Tauschen in Pokémon GO zu ermöglichen. Auf die legendären Pokémon müssen wir dem Niantic-CEO zufolge aber wohl nicht mehr allzu lange warten:

"Ich kann mit Sicherheit sagen, dass wir davon dieses Jahr mehr sehen werden."

Wann die Updates genau erfolgen sollen, scheint noch nicht genau festzustehen.

Auf welche Features und Funktionen hoffst du am meisten?

