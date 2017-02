Pokémon GO - Wer die Icognito-Medaille will, muss das Pokémon in allen 26 Formen fangen

Pokémon - Ash mit Pikachu

Sowohl in Pokémon Gold und Silber als auch in Pokémon GO stellt das Fangen des Icognito-Pokémons eine der größten Herausforderungen dar. Das Taschenmonster taucht nur extrem selten auf und existiert obendrein auch noch in 26 Ausführungen für alle 26 Buchstaben des Alphabets. Wer es richtig auf die Spitze treiben und sich die Icognito-Medaille sichern will, muss sie alle fangen.

Dabei scheint jeweils auch immer nur ein Pokémon zu zählen, sollten wir zweimal dieselbe Icognito-Form fangen. Das macht die Sache gleich noch um einiges schwieriger: Wenn wir überhaupt mal so viel Glück haben, ein Icognito zu finden, können wir nur hoffen, dass es nicht eine der Versionen ist, die wir schon haben.

Bisher gibt es keine Hinweise darauf, an welchen Orten das Pokémon GO-Icognito möglicherweise häufiger auftaucht. Dass es existiert, beweisen allerdings schon einige entsprechende Posts sowie Videos:

Wie sind eure Erfahrungen mit den seltenen Pokémon? Wie viele Icognito-Buchstaben habt ihr schon?

