Umfrage der Woche - Was braucht Pokémon GO, um euch zurückzugewinnen?

Das vergangene Wochenende war für Pokémon GO-Fans ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits gibt es nun endlich auch die lang versprochenen Legendären Pokémon im Spiel, andererseits ging das großangelegte Pokémon GO Fest nach hinten los und offenbarte, wie technisch unsauber die App weiterhin sein kann. Wer sich dennoch an die neuen Raids wagen möchte, findet hier die besten Tipps, Tricks und Anleitungen.

Vielen Ex-Spielern scheint die neue Jagd auf Arktos und Lugia aber nicht genug, um sich Pokémon GO wieder zuzuwenden. Viele Kernprobleme der App bleiben weiterhin bestehen und seit Monaten geforderte Features scheinen noch in weiter Ferne zu sein. Wir wollen in der Umfrage der Woche von euch wissen, was Pokémon GO eigentlich braucht, um euch wieder vor die Smartphone-Bildschirme zu zerren und voll in das Trainer-Dasein einsteigen zu lassen.

Ein paar Features und Lösungen für aktuelle Probleme stellen wir euch in der folgenden Umfrage schon zur Auswahl, falls ihr aber besondere Wünsche haben solltet, bitten wir euch ganz herzlich darum, sie uns in die Kommentare zu schreiben. Und jetzt geht's los!