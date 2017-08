Pokémon - Macher zeigen unveröffentlichte Design-Dokumente, Entwürfe & mehr

Der Pokémon-Director, -Produzent und Komponist Junichi Masuda gewährt in einem neuen Video diverse Einblicke in bisher unveröffentlichtes Material. Es stammt aus der Entwicklungszeit der ersten Pokémon-Spiele und beinhaltet unter anderem diverse Entwürfe sowie Konzeptzeichnungen. Der Pokémon-Schöpfer und sein Game Freak-Kollege Shigeru Ohmori plaudern dabei außerdem ordentlich aus dem Nähkästchen und erinnern sich für die Kollegen von Game Informer.

Zum Beispiel bedauert er, dass während der Entstehung der allerersten Pokémon-Titel nur wenig Wert darauf gelegt worden sei, den Prozess zu dokumentieren. Heutzutage werde darauf geachtet, alles zu archivieren. Junichi Masuda gibt lachend zu Protokoll, er habe damals allerdings auch nicht damit gerechnet, diese Unterlagen jemals irgendwem zu zeigen. Wir sehen unter anderem viele Aufzeichnungen über Ideen für Pokémon oder bestimmte Mechaniken in den Spielen.

Es gibt Aufzeichnungen der Programmierer zu sehen, die sogar mit Hinweisen auf abgestürzte Rechner daherkommen. Auch auf Storyboards zu Intro-Sequenzen können wir einen Blick erhaschen. Ebenfalls äußerst interessant: Einige der ersten Pokémon aus den Editionen Rot und Grün wurden nicht auf Papier entworfen, sondern direkt als Pixel-Art designt. Der Look wurde also auch durch die Grenzen der Technik mitbestimmt, was übrigens auch für den Sound gilt: Weil nur rund 40 Töne unterstützt wurden, mussten die Schreie der Pokémon mehrfach recyclet werden. Seht euch das Video an:

Wie findet ihr dieses Stück Pokémon-Geschichte?

