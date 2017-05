Pokémon: Magikarp Jump - Das nächste Pokémon-Spiel jetzt für iOS verfügbar

Pokémon: Magikarp Jump

Im Februar berichteten wir euch von einem ominösem Mobile-Spiel, das offenbar offiziell bei The Pokémon Company entsteht und das Pokémon Karpardor in den Mittelpunkt rücken soll. Damals gab es allerdings nicht viel über das Spiel in Erfahrung zu bringen, jetzt ist Pokémon: Magikarp Jump aber im italienischen App-Store aufgetaucht.

In dem neuen Pokémon-Spiel dreht sich alles darum, das eigene Karpardor zu fangen, zu füttern und zu trainieren, damit es gegen andere Karpardor in den "Kampf" geschickt werden kann. Letztlich bestehen diese Kämpfe aber nur aus einem Hochsprungwettbewerb: Das Karpardor, das am höchsten hüpft, hat gewonnen.

Im Laufe des Abenteuers begegnen wir dann auch anderen Pokémon, die uns aber in erster Linie dabei helfen, unser Karpardor noch höher hüpfen zu lassen. Pokémon: Magikarp Jump ist kostenlos, wartet aber auf nervenschwache Spieler, die sich zu Mikrotransaktionen hinreißen lassen. Falls ihr euch die App besorgen wollt, müsst ihr euch einfach nur einen neuen Apple-Account anlegen und als Italien als Region einstellen.

Auf Android-Geräten ist das Spiel noch nicht verfügbar.