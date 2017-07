Pokémon - Götter, Aliens & mehr: Neues Video deutet auf mysteriöse Enthüllung hin

Es tut sich was im Pokémon-Universum: The Pokémon Company veröffentlicht ein mysteriöses Video auf ihrem japanischen YouTube-Kanal, das außer einem Datum nicht sonderlich viel preis gibt. Dafür regt das Gezeigte allerdings gehörig die Phantasie an. Im Video sehen wir nämlich ausschließlich die seltsamsten Wesen und Begebenheiten, die die Pokémon-Spiele so zu bieten haben. Am 19. Juli soll es laut der zugehörigen Website soweit sein, dann erfahren wir mehr.

In der Welt der kleinen Taschenmonster tauchen haufenweise rätselhafte Gestalten auf, die wir vielleicht nicht unbedingt in einem kindgerechten Franchise erwarten. Von Science-Fiction über Mystery und bis hin zu Horror-Elementen – es ist für jeden etwas dabei. Vielleicht erhalten wir also schon bald detailliertere Einblicke in diese sagenumwobene, schräge Seite der Pokémon.

Das Video gehört laut Comicbook.com zu einem japanischen Pokémon Club, der normalerweise witzige Pokémon-Videos für Fans veröffentlicht. Es könnte sich um die Ankündigung einer neuen Merchandise-Linie oder eines digitalen Mangas handeln. Seht euch das Video an:

Was glaubt ihr?

