Pokémon Rot & Blau - Neuer Game Boy-Glitch löscht den Spielstand unserer Gegner

Hätten wir diesen Glitch doch nur schon vor 20 Jahren gekannt.

Es gibt zahllose Bugs und Glitches in Pokémon Rot und Blau, die über die Jahre hinweg schon fast legendär geworden sind. Immerhin gehören Spielfehler wie MissingNo. schon fast zum Pokémon-Kulturgut. Aber auch 20 Jahre später wissen die ersten Pokémon-Spiele noch immer mit ihren Exploits zu überraschen.

Ein YouTuber hat es jetzt beispielsweise geschafft, einen bereits bekannten Glitch aus dem Game Boy-Original auch in Kämpfen über das Link-Kabel gegen andere Spieler einzusetzen. Durch diesen Exploit ist es in der Theorie möglich, den Spielstand des Gegners zu löschen.

Der sogenannte Cooltrainer-Glitch sorgt beispielsweise dafür, dass dem Spiel vorgetäuscht werden kann, die erste Attacke in der Move-Liste eines Pokémons wäre gar nicht vorhanden. Das führt unter anderem dazu, dass Spielstände zerstört werden können. Der YouTuber Crystal_ zeigt in seinem obigen Video, dass wir in der Theorie auch die Spieldaten unserer Gegner derart verändern können.

Das ist nur möglich, weil diese Daten nur eine Kopie unserer eigenen Spielinformationen sind. Wenn wir also unseren eigenen Spielcode manipulieren, können wir so auch dem Gegner schaden.

Falls wir dabei aber nicht korrekt vorgehen, laufen wir Gefahr, unseren eigenen Spielstand zu zerstören.

Würdet ihr einen derartigen Glitch jemals anwenden?