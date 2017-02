Pokémon Rot & Blau

Vor einigen Tagen hatte ich euch von einem neuen Game Boy-Glitch berichtet, der es möglich macht, die Pokémon-Spielstände eurer Gegner in Kämpfen über das Link-Kabel zu löschen. Doch der Pokémon-Virus, den der Modder MrCheeze jetzt erstellt hat, ist dann noch einmal eine andere Hausnummer.

Auch hier funktioniert alles über die klassische Game Boy-Hardware und manipulierte Pokémon Rot und Blau-Spielstände, die den Gegner über das Link-Kabel beeinflussen. Anstatt aber den Spielstand des Gegenübers zu löschen, zwingt der Virus die andere Pokémon-Version dazu, den Spielstand der Virus-Edition zu kopieren und zu übernehmen.

Immer wenn ein befallener Spielstand einen Link Battle startet, verbreitet sich der Virus also weiter. Laut dem Erfinder ist der Exploit der allererste, selbstreduplizierende Virus auf einer Videospielkonsole. Schädlich ist der Exploit aber nicht, sondern ermöglicht es sogar, die Pokémon-Party, die in die Pokémon Bank geladen werden soll, zu editieren. (via Kotaku)

Wie denkt ihr über solche Experimente?