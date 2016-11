Pokémon Sonne & Mond - Was ihr über das globale Event wissen müsst

Pokémon Sonne & Mond begeistert alte und neue Fans

Game Freak, der Entwickler von Pokémon Sonne und Mond, hat Pokétrainer auf der ganzen Welt dazu aufgefordert, bis zum 13. Dezember insgesamt 100 Millionen Pokémon zu fangen. Sollte dieses Ziel erreicht werden, winken für jeden Teilnehmer 1000 Festival-Münzen als Belohnung.

Mehr: Pokémon Sonne & Mond - Spieler beendet das Spiel nur mit Karpadorn

Pokémon Mond und Sonne bietet sogenannte Globale Spektakel, wobei es sich um zeitlich begrenzte Veranstaltungen handelt, bei denen die Spieler auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Sollte die Community das Ziel verfehlen, erhalten alle jedoch immerhin noch 100 Festival-Münzen. Damit eure Pokémon-Fänge ins Endergebnis einfließen, müsst ihr bis zum 13. Dezember eine Spielsynchro durchführen. Um an dem Globalen Spektakel teilzunehmen, genügt es, im Spiel die Taste X zu drücken, um auf den Festival Plaza zu gelangen. Dort könnt ihr euch dann ins Schloss begeben, um euren Account zu synchronisieren. Dafür ist eine Internetverbindung notwendig.

Mehr: Pokémon Sonne & Mond im Test - Nanu? Es entwickelt sich!

Fortan werden alle eure Fänge dem Endergebnis zugerechnet, wobei ihr eure genaue Zahl an gefangenen Pokémon jederzeit im Festival Plaza abrufen könnt. Mit den Festival-Münzen lassen sich in Sonne und Mond alle möglichen Dinge erstehen. So könnt ihr beispielsweise damit Items kaufen, eure Kleidung neu einfärben, eure Pokémon leveln und vieles mehr. Es lohnt sich also auf jeden Fall, an dem Event teilzunehmen.

Pokémon Sonne/Mond - Trailer zeigt, was aus Rot & Blau geworden ist