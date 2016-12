Pokémon Stadium - Was ihr noch nicht über den N64-Klassiker wusstet

Pokémon Stadium

Durch Pokémon Tekken oder die jüngeren Handheld-Ableger der Reihe sind 3D-Pokémon längst keine aufregende Sache mehr. Doch als Pokémon Stadium auf dem Nintendo 64 erstmals Kämpfe zwischen (fast) lebensecht wirkenden Taschenmonstern ermöglichte, ließ eine ganze Generation ihren Pokédex in die Fruit Loops fallen. So beliebt die Arena-Kämpfe aus Pokémon Stadium aber auch sind, viele Details zum Spiel sind kaum bekannt.

Mehr: Pokémon GO - Funktioniert so die geplante Tausch-Funktion?

Die kreativen Köpfe hinter dem YouTube-Kanal Did You Know Gaming? widmen sich in ihrem neuesten Video dem N64-Klassiker und erläutern die Geschichte der Reihe und verraten zudem spannendes Trivia-Wissen zu Pokémon Stadium. Habt ihr beispielsweise gewusst, dass Pokémon Stadium einen Vorgänger hatte?

Würde ein Pokémon Stadium-Ableger wohl heute noch Spaß machen?