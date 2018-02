Schon Anfang Februar kursierten Bilder im Netz, die angeblich die Starter-Pokémon der nächsten Taschenmonster-Generation zeigen, die mit Pokémon Switch an den Start gehen werden. Damals stellte sich aber schnell heraus, dass sich ein Künstler einen Spaß erlaubt hatte und kurzerhand "Concept Art" für echt ausgegeben hat. Nun sind schon wieder Starter-Pokémon aufgetaucht und sehr wahrscheinlich sind sie abermals nicht echt.

Zum einen erinnert der Zeichenstil abermals an die Herangehensweise des ersten "Leakers" Marix20 (der bisher aber still blieb) und zum anderen wirkt der eher unglaubwürdige "Confidential"-Schriftzug recht albern. Wenn wir uns dann noch vor Augen halten, dass die japanischen Beschreibungen der drei Pokémon in unterschiedlichen Schriftarten daherkommen und keinerlei Einheitlichkeit aufweisen, scheint es doch sehr unwahrscheinlich, dass wir hier wirklich die echten Starter-Pokémon von Pokémon Switch sehen.

Im Gegensatz zum Feuer-Pony, dem Pflanzen-Bär und der Wasser-Koralle aus dem ersten Leak, wirken die neuen Pokémon jedoch deutlich detaillierter. Und allein die geringfügige Möglichkeit, dass es ein Wasser-Pokémon geben könnte, dass wie ein Schnabeltier aussieht, lässt mein Herz höher schlagen. Auch der Feuer-Hase und der Pflanzen-Affe wirken beide jeweils sehr charmant. Der "Leak" ist vermutlich nicht echt, aber ich wünschte fast, er wäre es.

Wie fändet ihr diese Starter-Pokémon?

Pokémon Ultrasonne & Ultramond - Screenshots ansehen