Über Pokémon Switch wissen wir bis jetzt noch immer so gut wie nichts, aber findige Fans versuchen, versteckte Puzzle-Teile zusammenzusetzen, um zumindest ein paar Details über das kommende Konsolen-Debüt der Taschenmonster zu ergattern. In einem neuen Job-Angebot ist nun ein Hinweis darauf versteckt, dass Pokémon Switch über DLC-Inhalte verfügen wird.

Auf der Recruting-Seite von The Pokémon Company wird derzeit nach einem Localisation Associate gesucht, der für ein Jahr in London angestellt werden soll. In der weiteren Beschreibung des Aufgabenbereichs ist dann auch festgehalten, dass Bewerber für das "Vorbereiten und Testen von DLC-Daten" verantwortlich sind.

In dem Job-Angebot ist nicht zu erkennen, um welches Spiel es sich dabei handelt, doch angesichts der im Raum stehenden Ankündigung von Pokémon Switch scheint es wahrscheinlich, dass es um den nächsten Pokémon-Ableger gehen wird. Bislang hat sich The Pokémon Company mit DLCs zurückgehalten und zumindest in der Hauptreihe gab es bislang noch keine kostenpflichtigen Zusatzinhalte.

Das Job-Angebot folgt auf andere ausgeschriebene Lokalisations-Stellen, die vermuten lassen, dass die Entwicklung an Pokémon Switch mittlerweile schon fast abgeschlossen ist. Der offizielle Release-Zeitraum von Pokémon Switch lautet "2018 oder später".

Welche Art von DLC würde für euch in einem Pokémon-Spiel Sinn machen?