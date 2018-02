Mit dem Release von Pokémon Ultrasonne und Ultramond hat der Entwickler Game Freak bereits bekannt gegeben, dass es keine weiteren Teile der RPG-Reihe für den Nintendo 3DS geben wird. Stattdessen laufen die Arbeiten am neuen Spiel für die Nintendo Switch mit dem kreativen Arbeitstitel Pokémon Switch nun auf Hochtouren

Was ist Pokémon Switch?

Alles, was wir bisher über das Spiel wissen.

Viel wissen wir bisher noch nicht über das neue Abenteuer. Vor allem aber Rätseln die Fans über den Release-Zeitraum. Bis auf einige Gerüchte gab es bisher keine konkreten Angaben dazu und das ändert sich vorerst auch nicht.

Projekt befindet sich am Ende der Entwicklung

The Pokémon Company sucht nämlich für den Standort in London für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten einen neuen Mitarbeiter, der sich um die spanische Lokalisierung kümmern soll. Die Übersetzung eines Spiels findet typischerweise eher gegen Ende der Entwicklungszeit statt. Der angegebene Zeitraum von einem halben Jahr deutet ebenfalls auf die nahende Fertigstellung des entsprechenden Projektes hin.

Pokémon-Fans hoffen nun darauf, dass es sich dabei um ein Jobangebot für das kommende Switch-RPG handelt. Das Angebot der Entwickler lässt allerdings keine Rückschlüsse zu, welches Spiel gemeint ist.

Neben Pokémon Switch sind momentan Meisterdetektiv Pikachu und Pokeland in der Entwicklung. Pikachus Abenteuer erscheint in Europa bereits im März. Damit ist es unwahrscheinlich, dass jetzt erst an der Lokalisierung gearbeitet wird. Für Pokéland ist hingegen kein Release-Termin bekannt. Somit wäre es ebenfalls ein Kandidat für das aktuelle Jobangebot.

Andererseits wäre es nicht das erste Gerücht, dass einen Release von Pokémon Switch für 2018 andeutet. Selbst die niederländische Nintendo-Seite hat mit einer vielsagenden Umfrage Fan-Herzen höher schlagen lassen. Auch andere, inoffizielle Quellen gehen von einem Release Ende 2018 oder spätestens Anfang 2019 aus.