Mit Pokémon Tekken DX erhält der Wii U-Prügler Pokémon Tekken eine Deluxe-Version für die Nintendo Switch, die mit neuen Kämpfern und Spielmodi daherkommt. Vor dem Release im September erhaltet ihr die Gelegenheit, das Beat 'em up dank Gratis-Demo auszuprobieren.

Wie auf dem offiziellen Pokémon-Twitterkanal angekündigt, erscheint die kostenlose Demo "bald" im Nintendo eShop. Ein genaues Datum gibt es noch nicht. Was die Pokémon Tekken DX-Demo bieten soll, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Can’t wait for #PokkenTournamentDX? Keep an eye out for a downloadable demo coming soon to Nintendo eShop! pic.twitter.com/awKkPIS21E