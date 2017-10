Pokémon Ultrasonne & Ultramond - Rückkehr nach Kanto unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen

Vor einigen Wochen wollten Fans in einem Trailer zu Pokémon Ultrasonne und Ultramond Hinweise auf die Rückkehr der Spielreihe nach Kanto entdeckt haben. Die Freude war groß: Viele Spieler kannten die Region noch aus Pokémon Rot, Blau oder Gelb. Einer der Entwickler äußerte sich jetzt jedoch zu der Fan-Theorie und dementiert sie.

Als kurze Erinnerung: Der angesprochene Trailer zeigt einen Ort, der Ähnlichkeiten mit der Elektro-Arena in Orania City aufweist. Manche Spieler haben daraus geschlossen, dass es in den neuen Spielen der Pokémon-Reihe zurück nach Kanto gehen könnte. In einem Interview mit dem Online-Portal IGN verrät der Spielentwickler Kazumasa Iwao jetzt aber:

"Was ihr auf dem Bild gesehen habt, ist ein neuer Ort, den ihr in Malihe City [aus Pokémon Sonne und Mond] besuchen könnt. Als wir ihn designt haben, haben wir aber auch an die Kanto-Region gedacht. Mehr kann ich dazu momentan leider nicht sagen, seid also gespannt darauf, es zu spielen."

Wir sehen also einen völlig neuen Ort; Iwao dementiert somit die Fan-Theorie, dass wir im Trailer einen Blick auf ein bereits aus Kanto vertrautes Gebiet erhaschen konnten.

Eine Rückkehr in die Welt von Pokémon Rot, Blau und Gelb ist damit unwahrscheinlich - Iwaos Wortwahl lässt aber vermuten, dass eine Verbindung zwischen Kanto und den neuen Spielen nicht komplett ausgeschlossen ist.

Welche Rolle Kanto in Pokémon Ultraonne und Ultramond spielt, könnt ihr ab dem 17. November herausfinden. Dann erscheinen die neuen Videospiele für den 3DS.

Hofft ihr auf die Rückkehr nach Kanto?