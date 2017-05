Prey - Alle Codes & Schlüsselkarten auf einen Blick

Wer in Prey alles abstauben möchte, muss an viele Codes herankommen.

Wer in Prey die geheimnisvolle Raumstation Talos-1 erkunden möchte, stößt schnell an jede Menge Grenzen. Falls euch im Spielverlauf an manchen Stellen der nötige Hacking-Skill fehlt oder ihr einfach nicht die Kombination für diesen einen verlockenden Safe findet, können wir euch ein wenig weiterhelfen.

Zwar wird ein Großteil der Zugangscodes in Prey zufallsgeneriert, ein paar Zugangsdaten sind aber in Stein gemeißelt. Falls ihr also wirklich nicht weiterkommt und keine Lust habt, andere Wege zum Ziel zu finden, könnt ihr euch nachfolgend alle Codes sowie die Fundorte der Schlüsselkarten sowie Keycodes für die Safes, Räume und Terminals in Prey anschauen. Daher gibt es hier natürlich eine dicke SPOILERWARNUNG.

Alle (festen) Zahlencodes in Prey

Safe/Raum Ort Code Debriefing Safe Neuromod Division 5150 Morgan Yu's Office Talos - Lobby 0451 Security Safe Talos - Lobby 0526 Holding Room Talos - Lobby 1129 I.T. Department Talos - Lobby 0913 Dr. DeVries' Safe Talos - Lobby 7324 Dr. Thorstein's Safe Hardware Labs 9954 Armory Psychotronics 8714 Dr. Calvino's Safe Crew Quarters 0523 Dr. Igwe's Cargo Container Talos - Exterior 2312 Reactor Room Power Plant 3845

Alle Schlüsselkarten & Keycodes in Prey

Safe/Raum Ort Fundort Security Booth Neuromod Division: Foyer In einer Notiz neben der Leiche von Divya Naaz. Volunteer Quarters Talos - Lobby: Executive Offices In der "Volunteer Attitude"-Mail an Bianca Goodwins Arbeitsplatz. Pilot’s Lounge Talos - Lobby: Staff Lounge In der Audio-Datei auf dem TranScribe von Octacia Figgs. Director Thorstein’s Office Hardware Labs: Thadeus York’s workstation In der "You`re In Charge"-Mail am Arbeitsplatz von Thadeus York. Machine Shop Supply Closet Hardware Labs: Small Scale Testing In der "Need Supplies"-Mail am Arbeitsplatz. Ballistics Lab Safe Hardware Labs: Ballistics Lab Auf einer Notiz unter einer Kiste. Dafür benötigt ihr die "Leverage I"-Fertigkeit. Machine Shop Supply Closet Talos - Exterior In der "First Thing Tomorrow"-Aufnahme auf dem TranScribe in Dr. Calvinos Büro. Armory Psychotronics: Armory Lasst Aaaron Ingram am Leben. Maintenance Tunnel G.U.T.S.: Maintenance Tunnel Im Inventar der Leiche von Kimberly Bomo. Magnetosphere Control Room Safe G.U.T.S.: Magnetosphere Restroom Hinter einer Klopapierrolle auf der Toilette. Fitness Center Crew Quarters: Concierge In der Mail "New Gym Code" auf der Sicherheitsstation. (A) Calvino’s Cabin Calvino’s Safe Crew Quarters: Lorenzo In der Aufnahme "Notes 3" auf Lorenzos Arbeitsplatz. Fitness Center Crew Quarters: Cabins B Restroom Auf einer Notiz in der Toilette versteckt. (B) Mail Room Crew Quarters: Habitation Pods In der Notiz im Habitation Pod von Anders Kline. Freezer Crew Quarters: Kitchen Achtet auf den Koch! Executive Suites keycode Crew Quarters: Will Mitchell’s Cabin In der "Food Request"-Mail auf dem Arbeitsplatz von Will Mitchell. Executive Suites Crew Quarters: Recycler Room Auf einer Notiz, die an einem Tisch im Raum angebracht ist. (A) Executive Suites Crew Quarters: Fitness Center In der "Personal Training Session"-Mail auf Emma Beattys Arbeitsplatz. (B) Stairwell Deep Storage: Corporate Information Technology Auf einer Notiz, angebracht am Arbeitsplatz von Zachary West. Deep Storage Safe Deep Storage: Command Center Auf einer Notiz am Arbeitsplatz von Danielle Sho. Cargo Bay Security Safe Cargo Bay: Quartermaster’s Office Den Keycode erhaltet ihr, wenn ihr mit Sarah sprecht. Parts Storage Power Plant: Monitoring In der Aufnahme "Keycode Change: Parts Storage" auf dem TranScribe von Duncan Krassikoff. Storage Room Life Support: Oxygen Flow Control Room Auf einer Notiz im "Oxygen Flow Control Room". Security Station Safe Life Support: Main Lift Access Im Inventar der Leiche von Erica Teague. Bridge Safe Talos - Bridge: Captain’s Loft Unter einem Buch im Loft des Captains.

Prey erschien am 5. Mai für PS4, Xbox One und PC.