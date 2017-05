In Prey begleiten wir Morgan Yu durch die Raumstation Talos I.

Update vom 10. Mai 2017:

Die Speedrunner-Community scheint an Prey einen Narren gefressen zu haben, denn der gestrige Rekord von DrepperHntr wurde bereits geschlagen. Der neue Rekordhalter ist der Youtuber Bjurnie, der den Shooter in 10 Minuten und 52 Sekunden beendet hat. Für diese beeindruckende Zeit greift der Spieler natürlich auf zahlreiche Glitches und Abkürzungen zurück. Hier das Video:

Update vom 9. Mai 2017:

Und da wurde DraQus Rekord auch schon wieder geschlagen. Speedrunner DreeperHntr gelang es, Prey in einem Any%-Run in nur 12 Minuten und 43 Sekunden durchzuspielen. Alle Achtung!

Originalmeldung vom 9. Mai 2017:

Nachdem der Speedrunner DraQu bereits mit einem Prey-Run von rund 45 Minuten beeindruckte, gelang es ihm, nur einen Tag später einen neuen Weltrekord aufzustellen und nach nur 20 Minuten die Credits des SciFi-RPG-Shooters von Arkane Studios herbeizuzaubern. Und zaubern ist hier das Stichwort.

DraQu benutzt die GLOO Cannon, um über Blöcke in der Luft in Gebiete zu hüpfen, die wir eigentlich gar nicht betreten sollen, und durch Wände zu schlüpfen, die durch Glitches plötzlich passierbar werden. Der Speedrunner spielt im Grunde ein ganz anderes Spiel (via Kotaku).

Zum Vergleich: Prey verbucht eine durchschnittliche Spielzeit von 20 Stunden. Hier könnt ihr euch das Video von DraQus Speedrun ansehen, seid euch aber der Spoiler bewusst.

Prey ist seit dem 5. Mai 2017 für PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Falls ihr Prey bereits spielt und nicht weiter kommt, hilft euch der Guide von Hannes weiter. Dort zeigt er euch alle Codes, Schlüsselkarten und Keycodes für die Safes, Terminals und Räume.

Spielt ihr Prey? Wie gefällt euch der Shooter?