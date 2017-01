Prey - Release-Termin bekannt: Sci-Fi-Spiel erscheint im Mai 2017

Prey-Hauptfigur Morgan Yu ist wahlweise männlich oder weiblich. Über das Geschlecht entscheidet der Spieler.

Wie schon bei Fallout 4 lässt Publisher Bethesda auch im Fall von Prey nicht allzu viel Zeit zwischen der Ankündigung um dem Release verstreichen. Auf der E3 2016 angekündigt, erscheint das Sci-Fi-Abenteuer am 5. Mai 2017 für PS4, Xbox One und PC.

Vorbesteller bekommen mit dem Schrotflinte-des-Kosmonauten-Starterpaket eine Reihe an Ingame-Items – darunter den Crafting-Bauplan für eine Schrotflinte oder drei Neuromods, mit denen ihr Fähigkeiten freischaltet.

In Prey schlüpft ihr in die Rolle von Morgan Yu, der auf Talos I ums Überleben kämpft. Denn nach einem missglückten Experiment streifen feindliche Aliens durch die Gänge der Raumstation. Yu stehen verschiedene Gadgets, Waffen sowie Alien-Fähigkeiten zur Verfügung, die die unterschiedlichsten Vorgehensweisen erlauben sollen.

Spielerisch wie optisch erinnert Prey bislang an eine Mischung aus BioShock und System Shock 2. Aber auch inhaltlich will das Weltraum-Abenteuer von Arkane Studios an solche Klassiker anknüpfen. Laut Creative Director Raphael Colantonio beschäftigt sich die Geschichte mit der Frage nach der eigenen Identität.

"Wer ist Morgan Yu genau? Wir wollen euch die Freiheit geben, als Mann oder Frau zu spielen, aber wir wollen auch nicht einschränken, zu wem ich werden könnt, wenn ihr über das Geschlecht entscheidet."

Prey - Gameplay-Trailer: Die Monster dürfen nicht auf die Erde kommen