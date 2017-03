Für Project Scorpio müsst ihr tiefer in die Tasche greifen als für andere Konsolen.

Microsoft hatte es bereits angekündigt, Xbox-Chef Phil Spencer hat es jetzt in einem Interview mit IGN noch einmal bestätigt: Der Preis der kommenden Konsole mit dem derzeitigen Codenamen "Project Scorpio" wird sich im Premium-Bereich bewegen.

Details oder gar einen genauen Preis verriet Specer noch nicht, führte aber aus, was die Scorpio für ihn sei.

"I call it a premium console because I want people to be clear that the customer we're building that for is the premium gaming customer. The person who buys the majority of the games, the person who's playing the most games, spending the most hours, spending the most dollars. It's like our Elite controller. I call that a premium controller."