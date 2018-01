PS Plus im Februar 2018 - Gratis-Spiele für PS4, PS3 & Vita bekannt

Sony hat offiziell bekanntgegeben, welche PS Plus-Spiele wir uns im Februar 2018 kostenlos aus dem PlayStation Store laden können.

Für die PS4 erwarten uns diesen Monat das malerische Puzzle-Abenteuer Rime und der PS4-exklusive Platformer Knack. Der Leak von heute Nachmittag hat sich also bewahrheitet.

Alle neuen PlayStation Plus-Spiele aus dem Februar-Aufgebot haben wir euch hier aufgelistet.

PS Plus im Februar 2018 - Diese Spiele gibt's gratis

Rime (PS4)

Knack (PS4)

StarBlood Arena (PS Plus-Bonus, benötigt PS VR)

Spelunker HD (PS3)

Mugen Souls Z (PS3)

Exiles End (PS Vita)

Grand Kingdom (PS Vita & PS4)

Die Gratis-Games könnt ihr euch ab Dienstag, den 6. Februar 2018 kostenlos aus dem PSN herunterladen - sofern ihr den über eine PS Plus-Mitgliedschaft verfügt. Bis dahin habt ihr noch die Chance, euch die kostenlosen PS Plus-Spiele des Januar 2018-Aufgebots zu schnappen, darunter das Stealth-RPG Deus Ex: Mankind Divided.

Bis die neuen Gratis-Spiele in den Store wandern, gibt's in Europa zudem ein zusätzliches PS Plus-Gratis-Spiel, das aufgrund eines Fehlers zunächst nur in den USA erhältlich war. Im PS Store ist bis zum 7. Februar 2018 außerdem ein neuer Sale mit massig PS4-Angeboten für unter 20 Euro im Gange.

Nun aber genug geschnackt, was sagt ihr zum Line-up? Ist für euch diesen Monat etwas dabei?