PS Plus im Oktober 2017 - Gratisspiele für PS4, PS3 & PS Vita bekannt

Sony hat die kostenlosen PS Plus-Spiele für Oktober 2017 offiziell bekannt gegeben. Konnten wir uns im September 2017 unter anderem das Superhelden-Actionspiel Infamous: Second Son und Ubisofts malerisches RPG Child of Light unter den Nagel reißen, dürfen wir uns im neuen Monat unter anderem auf Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain für die PS4 freuen, das Open World-Stealth-Spiel von Hideo Kojima.

Alles zu Metal Gear Solid 5 erfahrt ihr in unserem Test

Passend zu Halloween außerdem mit dabei: Die Amnesia Collection für die PS4, die die drei neu aufgelegten Horrorspiele Amnesia: The Dark Descent, Amnesia: A Machine for Pigs und Amnesia: Justine umfasst. Unten findet ihr alle neuen Gratis-Spiele für PS4, PS3 und PS Vita in der Übersicht.

Die kostenlosen PS Plus-Spiele im Oktober 2017

Die PS Plus-Spiele aus dem Oktober 2017-Aufgebot dürfen wir ab Dienstag, den 3. Oktober 2017, kostenlos aus dem PS Store herunterladen.

Was sagt ihr zu der PS Plus-Auswahl im Oktober 2017?