PS Plus im September 2017 - Das sind die neuen Gratis-Spiele für PS4, PS3 & PS Vita

Sony hat die kostenlosen PS Plus-Spiele für den Monat September 2017 bekannt gegeben. Während wir uns vergangenen Monat über Assassin's Creed: Freedom Cry, Just Cause 3 und den Geheimtipp Downwell freuen durften, stehen nun Infamous: Second Son und Child of Light für die PS4 zum Download bereit. Die Werbeanzeige, von der wir euch heute Vormittag berichteten, hatte also recht.

Die neuen PS Plus-Spiele für PS4, PS3 und PS Vita können ab dem 6. September 2017 kostenlos aus dem PS Store heruntergeladen werden.

Die PS Plus-Spiele im September 2017 in der Übersicht

Übrigens gilt ab dem 31. August das neue Preismodell für PS Plus. Wenn die neuen Gratis-Spiele erscheinen, ist der Service also bereits teurer: Eine Jahresmitgliedschaft kostet dann nicht mehr 49,99 Euro sondern 59,99 Euro. Weitere Infos zur Preiserhöhung von PS Plus findet ihr hier.

Was haltet ihr von der PS Plus-Auswahl im September? Ist für euch etwas dabei?