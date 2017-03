PS Plus - Until Dawn, Life is Strange & mehr: Asiatisches Line-up steckt voller Blockbuster

Until Dawn war im asiatischen Raum im Februar kostenlos für PS Plus-Mitglieder erhältlich.

Seit der Veröffentlichung der PS4 lässt Sony eher kleinere Spiele als große AAA-Titel in unser PS Plus-Angebot huschen. Durften wir uns zum Ende der PS3-Ära noch Blockbuster wie BioShock: Infinite und Uncharted 3 kostenlose herunterladen, sind jetzt vermehrt Indies wie aktuell Lovers in a Dangerous Spacetime im Line-up der Gratis-Spiele vertreten. Das vermeintlich bescheidene Angebot stößt vielen Spielern Monat für Monat sauer auf, sodass wir uns regelmäßig die Frage stellen müssen, ob denn der Ärger um die Gratis-Spiele gerechtfertigt ist.

Anders als in Europa und Nordamerika setzt Sony in Asien vermehrt auf AAA-Spiele, die sich PS Plus-Abonnenten monatlich kostenlos herunterladen dürfen. NeoGAF-User warheat hat nach eigenen Angaben Anfang 2017 eine asiatische PS Plus-Mitgliedschaft erworben und führt uns nicht nur die aktuellen asiatischen PS Plus-Spiele, sondern auch die der letzten Monate in einer Liste vor Augen. So gab es im Januar neben dem JRPG Tales of Zesteria auch God of War 3: Remastered, die beide zur Feier des chinesischen Neujahrs zusätzlich in das Gratis-Angebot aufgenommen worden sind. Im Februar durften sich Abonnenten über das cineastische Horror-Adventure Until Dawn freuen.

Daneben lockte der asiatische Service Anfang des Jahres mit speziellen Angeboten: Erwarben Spieler eine 12-monatige PS Plus-Mitgliedschaft, konnten sie sich beispielsweise im Februar aussuchen, ob sie lieber das Action-RPG Bloodborne oder drei Monate PS Plus obendrauf möchten.

Das asiatische PS Plus-Angebot 2017

Januar

Februar

März

April