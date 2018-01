Es hagelt mal wieder Rabatte im PlayStation Store. Neben dem neuen Angebot der Woche können wir uns aktuell Call of Duty: WW2 günstiger schnappen.

Angebot der Woche ist diesmal Persona 5, wie Sony auf dem PlayStation.Blog bekannt gibt. Das JRPG rund um die Phantom Thieves konnte im Test bereits unser Herz stehlen und beäugt nun die Geldbeutel all derjenigen, die den eigenwilligen Mix aus Rollenspiel und Dating-Sim noch nicht ausprobiert haben.

Ab heute bis zum 7. Februar 2018 gibt's 56 Prozent Rabatt auf das Spiel. Noch wird zwar Ghost Recon: Wildlands als Angebot der Woche im PS Store angezeigt, sollte aber im Laufe des Tages durch Persona 5 ausgetauscht werden.

Call of Duty: WW2 zum Release von The Resistance günstiger

Seit dem 30. Januar 2018 ist das Resistance-Map Pack für Call of Duty: WW2 verfügbar. Um den Launch des DLCs anzukurbeln, gibt es derzeit nicht nur Rabatte auf die Standard-Version des Shooters, sondern auch auf die Digital Deluxe-Edition, die den Season Pass enthält. Hier alle Sonderangebote zu Call of Duty: WW2 in der Übersicht:

Call of Duty: WW2 - 54,99 Euro anstatt 69,99 Euro (21% Rabatt)

Call of Duty: WW2: Digital Deluxe - 74,99 Euro anstatt 99,99 Euro (25% Rabatt)

Call of Duty: WW2 + Destiny 2 Bundle - 84 Euro anstatt 129,99 Euro (23% Rabatt)

Spiele unter 20 Euro bis 7. Februar

Parallel dazu läuft noch bis zum 7. Februar 2018 der "Spiele unter 20 Euro"-Sale im PlayStation Store. Wie der Name schon sagt, können wir uns hier etliche PS4-Spiele und DLCs für weniger als 20 Euro unter den Nagel reißen, darunter Hellblade: Senua's Sacrifice und Far Cry 4 sowie Far Cry Primal.