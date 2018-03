PS Store - Angebot der Woche vom 15. März ist bekannt

Sparfüchse aufgepasst: Im PS Store steht ein neues Angebot der Woche zum Download bereit. Ab sofort könnt ihr euch bis zum 22. März, 13 Uhr, Hellblade: Senua's Sacrifice günstig sichern.

Anstatt 30 Euro kostet euch das Action-Adventure nur knapp 19 Euro, ihr spart also 36 Prozent. Hier nochmal das Angebot im Überblick:

Angebot der Woche

Hellblade: Senua's Sacrifice - 18,99 Euro statt 29,99 Euro (36% Rabatt) - Hier geht's zum Angebot im PlayStation Store

Noch günstiger als das Angebot der Woche sind übrigens die kostenlosen PS Plus-Spiele, die im März zu den stärksten seit Langem gehören: Diese PS Plus-Gratisspiele könnt ihr euch jetzt downloaden.

Was ist Hellblade für ein Spiel?

Hellblade: Senua's Sacrifice stammt von den Machern von Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West und DmC. Es nimmt uns mit auf eine brutale Reise in die Welt der Mythen und des Wahnsinns. Um die Seele ihres toten Geliebten zu retten, wagt sich die keltische Kriegerin Senua hinab in die Hölle. Dort wartet das Grauen nicht nur in Form von beinharten Kämpfen auf die Heldin. Sie muss sich auch ihren psychischen Problemen stellen, die sie immer wieder in Wahnvorstellungen heimsuchen.

Hellblade: Senua's Sacrifice wurde mit Neurowissenschaftlern und Menschen entwickelt, die Erfahrung mit Psychosen haben.

In unserem Test zu Hellblade hat das düstere Action-Adventure sehr gut abgeschnitten und konnte vor allem in puncto Balance überzeugen.