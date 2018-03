PS Plus im März 2018 - Gratis-Spiele sind jetzt im PS Store verfügbar

Wir schreiben den ersten Dienstag des neuen Monats und dürfen uns damit auf die neuen PS Plus-Spiele freuen, die die Gratis-Titel des alten Lineups ersetzen. Wer sich die kostenlosen PlayStation Plus-Spiele für März 2018 schnappen will, darf ab sofort in den PS Store hüpfen und den Download starten.

Was im Vorfeld als eines der besten Lineups seit Start von PS Plus angeteasert wurde, endete für viele Spieler tatsächlich mit einem Paukenschlag. Abonnenten dürfen sich im März unter anderem Bloodborne herunterladen. Das knallharte Action-RPG der Dark Souls-Macher FromSoftware scheucht uns als Jäger durch die gnadenlosen Straßen von Yharnam, wo wir es mit zahlreichen Bestien und unserem eigenen inneren Schweinehund aufnehmen müssen. Auf einen Spaziergang lädt uns das Hardcore-RPG sicher nicht ein.

Weniger düster geht es dagegen in Ratchet and Clank zu, dem zweiten Headliner des März-Lineups. Im Jump 'n' Run von Entwicklerstudio Insomniac Games, das aktuell übrigens an Spider-Man für die PS4 arbeitet, hüpfen und schießen wir uns mit Ratchet und seinem Robo-Kumpel Clank durch zahlreiche kunterbunte Levels.

Welche neuen PS Plus-Spiele sich für euch lohnen und welche nicht, verraten wir euch hier. Alle Gratis-Spiele für PS4, PS3 und Vita haben wir unten für euch aufgelistet.

PS+ im März 2018