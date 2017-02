PS4 - Fast 10 Millionen Konsolen in 3 Monaten ausgeliefert, Sony bricht Rekord der PS2

Die PS4 Pro und die weitaus günstigere PS4 Slim dürften ausschlaggebender Grund für die starke Sales-Performance der Konsole sein.

Sony hat den Finanzbericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2016 veröffentlicht und kann mit der PS4 weiterhin riesige Erfolge verzeichnen. Allein von Oktober bis Dezember 2016 wurde die Konsole 9,7 Millionen Mal ausgeliefert.

Damit kann sich Sony mit dem erfolgreichsten Quartal in der Geschichte der PlayStation rühmen. Die Zahl der PS4-Auslieferungen ist nicht nur im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr um 15,5 Prozent gestiegen, sondern schlägt auch den bisherigen Rekord der PS2, von der Sony im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2003 8,78 Millionen Einheiten ausliefern konnte.

Analyst Daniel Ahmad führt uns die Zahlen in einem Bild vor Augen.

Here is a look at PlayStation 4 unit sell in by quarter.



Each holiday quarter (Q3) has seen an increase in shipments. pic.twitter.com/5Ao13yUiXl