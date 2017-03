PS4 - Firmware-Update 4.50 verbessert PlayStation Move drastisch

Das Firmware-Update 4.50 nimmt Verbesserungen an der PS4, der PS4 Pro, PlayStation VR und dem Move-Controller vor.

Das PS4-Firmware-Update 4.50 hält so einige Neuerungen bereit. Neben dem Support externer Festplatten umfasst der Patch unter anderem den sogenannten Boost Mode für die PS4 Pro. Zudem macht er PlayStation VR für 3D-Blu-rays fit. Allerdings versteckt sich im Code des Firmware-Updates 4.50 auch eine Verbesserung, die Sony überraschenderweise nicht hervorhebt: Das Firmware-Update 4.50 optimiert das Tracking des Move-Controllers deutlich.

Mehr: PS4 - Fast 10 Millionen Konsolen in 3 Monaten ausgeliefert, Sony bricht Rekord der PS2

Wer schon einmal PS VR-Spiele ausprobiert hat, dürfte bemerkt haben, dass Gegenstände permanent herumwackeln, wenn wir mit ihnen über den Move-Controller interagieren - sie also etwa aufheben, um sie uns näher anzusehen. Um dieses Problem kümmert sich das Firmware-Update 4.50. Objekte wie zum Beispiel Waffen liegen weitaus präziser in der Hand, was für ein ruhigeres Bild und letztlich für ein angenehmeres Spielgefühl sorgt.

Mehr: PS4 Pro - Alle Spiele mit nativer 4K-Auflösung & 60fps in einem Video

Wenn ihr euch selbst einen eigenen Eindruck davon machen wollt, wie die Verbesserungen ausfallen, die das Firmware-Update 4.50 am Move-Controller vornimmt, empfehle ich euch den folgenden Videovergleich des YouTuber-Kanals iWaggleVR.

Dort findet ihr auch eine umfassende technische Analyse, die die Hintergründe des optimierten Trackings beleuchtet.