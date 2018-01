Seit ein paar Monaten steht mit John Kodera ein neues Gesicht an der Spitze von Sony Interactive Entertainment. Jetzt hat sich der Nachfolger von Andrew House auch auf Twitter eingerichtet und seinen Einstand gleich mit einer überraschenden Aussage gefeiert. Auf die Bitte eines Fans, bloß nicht zu sehr auf den "Games as a Service"-Trend zu setzen, antwortete Kodera selbstbewusst.

"Ich werde mein Bestes geben, um die exzellente Arbeit von Andrew House fortzusetzen. Was das Thema "Games as a Service" angeht, braucht sich niemand Sorgen zu machen. Die Vision von PlayStation ist eine andere."

I will do my best to continue the excellent work done by Mr. @AndyHousePS . About the issue of "Games as a Service", do not worry about it. @PlayStation's vision is totally different. — John (Tsuyoshi) Kodera (@TsuyoshiKodera) January 10, 2018

Aber auch sonst scheint Kodera die erfolgreichen Wege seines Vorgängers weiter beschreiten zu wollen. Neben einem persönlichen Dankes-Tweet an Andrew House, betonte Kodera auch, dass er unbedingt dafür sorgen möchte, dass PlayStation auch in Zukunft "The Best Place to Play" bleibt.

A few hours since this account was created and I was already surprised with numerous comments and messages of welcome and support. Your support and passion is essential for us to continue make PlayStation The Best Place to Play. Thank you all! — John (Tsuyoshi) Kodera (@TsuyoshiKodera) January 10, 2018

Was erhofft ihr euch vom neuen SIE-Chef?