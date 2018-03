Das PS4-System-Update 5.50 steht zum Download bereit. Bei einer Größe von 459 MB erwarten uns mit der neuen Firmware eine Handvoll Quality-of-Life-Änderungen wie zum Beispiel Anpassungen am Bibliotheks-UI und am Schnellmenü.

PS4 Update 5.50

Alle Neuerungen und Änderungen auf einen Blick

Die für viele Spieler interessanteste Neuerung dürfte allerdings der Supersampling-Modus sein, den das Update 5.50 auf die PS4 Pro bringt. Wir erklären euch, was sich dahinter verbirgt und wie ihr den Modus aktiviert.

So funktioniert Supersampling

Anders als die PS4 kann die PS4 Pro Spiele bekanntlich auch in 4K wiedergeben. Habt ihr eine PS4 Pro, aber nur einen 1080p-Fernseher, könnt ihr dank des Supersampling-Features trotzdem 4K-ähnliche Bildqualität erzeugen.

Während einige Spiele wie The Last of Us: Remastered einen eigenen Supersampling-Modus mit sich bringen, verfügt die PS4 Pro jetzt dank des Firmware-Updates 5.50 über systemweites Supersampling. Dadurch könnt ihr ab sofort aus jedem PS4-Spiel, das 4K-Auflösung unterstützt, das Beste herausholen. Auch wenn ihr keinen 4K-Fernseher im Wohnzimmer stehen habt.

Habt ihr den Supersampling-Modus auf eurer PS4 Pro aktiviert, werden Spiele an einem Full HD-Gerät mit einer höheren Bildschirmauflösung ausgegeben. PS4 Pro-fähige Spiele erreichen laut Sony dann eine Auflösung von über 1080p, bis zu maximal 2160p. Manche Spiele erstrahlen dadurch in einem klareren Bild, liefern schärfere Details und profitieren von besser dargestellten Objektkanten.

Da Entwickler Spiele mit unterschiedlichen Methoden für die PS4 Pro optimieren, kann die Leistung des Supersampling-Modus laut Sony allerdings je nach Titel unterschiedlich ausfallen. Wie Digital Foundry bereits herausstellte, leiden manche Spiele bei aktiviertem Supersampling-Modus unter Performance-Problemen. Auch die Schrift verkleinere sich durch die vorgetäuschte 4K-Auflösung.

So aktiviert ihr Supersampling

Den Supersampling-Modus auf der PS4 Pro zu aktivieren, ist kein Hexenwerk. Folgt einfach diesen Schritten: