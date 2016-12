PS4 Pro - Alle Spiele: Diese Games bekommen eine bessere Grafik

Vier Grafikmodi: - Filmmodus in 1080p mit Antialiasing und 30 FPS (HD-Display) - Actionmodus in 1080p und 60 FPS (HD-Display) - Filmmodus in 2160p und 30 FPS (4K-Display) - Actionmodus in 1080p und 60 FPS (4K-Display)

The Last of Us: Left Behind