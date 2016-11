PS4 Pro - Diese Spiele haben natives 4K

PS4 Pro - Release-Trailer stellt Spiele-Lineup und neue Features vor

Die neue PS4 Pro von Sony kann Spiele bis zu einer Auflösung von 4K darstellen. Viele Titel »erschummeln« sich diesen hochwertigen Bildeindruck zwar mithilfe von aufwändigen Rendering- und Upscaling-Techniken, andere dagegen bieten aber tatsächlich natives 4K. Welche bislang angekündigten Spiele in der nativen 4K-Auflösung laufen, haben wir nachfolgend aufgelistet. Weitere Infos zur PS4 Pro lest ihr in unserem großen HUB-Artikel, außerdem findet ihr hier eine Liste mit allen PS4-Pro-Verbesserungen für bestimmte Spiele.

Hinweis:

Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sollten weitere Titel hinzukommen, werden wir die Liste so weit es geht erweitern.

PS4 Pro-Spiele mit nativer 4K-Auflösung

Auch interessant: So übertragt ihr Daten von der PS4 auf die PS4 Pro

Alle 12 Bilder ansehen