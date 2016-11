PS4 Pro - Alle Spiele: Diese Titel bekommen eine bessere Grafik

Uncharted 4: A Thief's End ist eines der Spiele, das für PS4 Pro unterstützt wird.

Mit der offiziellen Enthüllung der PlayStation Neo, die sich nun PS4 Pro nennt, stellt sich natürlich die Frage, welche Spiele die neuen Möglichkeiten der Konsole nutzen werden. Zwar können grundsätzlich alle PS4-Titel auf der neuen 4K-Gerät abgespielt werden, doch nur manche Titel werden von der höheren Auflösung oder einer aufgehübschten Grafik profitieren.

Folgende Spiele profitieren von der PS4 Pro

Letztes Update: 3. November 2016

In Zukunft wird es sicher weitere Entwickler geben, die entweder bereits erschienene Titel nachrüsten oder ihr aktuelles Projekt schon von Beginn an im Hinblick auf die PS4 Pro entwerfen. (via IGN)

Welches Spiel braucht eurer Meinung nach unbedingt 4K-Unterstützung?

