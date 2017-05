Gamestop bot die PS4 Pro im Zuge einer Eintauschaktion für 99 Euro an.

Händler Gamestop warb Ende April mit einer verlockenden Eintauschaktion: Wer seine alte PS4, einen Dualshock 4-Controller und zwei PS4-Spiele in einer GameStop-Filiale abgibt, erhält eine neue PS4 Pro für 99,99 Euro. Nach einem massiven Kundenansturm auf viele Filialen, mit dem die Verantwortlichen von Gamestop offensichtlich nicht gerechnet hatten und deshalb viele Eintauschwünsche nicht erfüllen konnten, musste die Aktion zwei Wochen vor dem eigentlichen Ende beendet werden.

Im Zuge des Abbruchs der PS4 Pro-Eintauschaktion versprach Gamestop, dass Kunden, die die Konsole am 28. und 29. April vorbestellen, ihre PS4 Pro "spätestens Anfang Juni 2017 zu den Konditionen der aktuellen PS4 Pro-Aktion" erhalten. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass alle Vorbesteller ihre günstige PS4 Pro-Konsole auch wirklich in vier Wochen in den Händen halten?

Die Kollegen von Chip sind dieser Frage auf den Grund gegangen und haben bei einer Münchener Gamestop-Filiale nachgefragt, wann sie mit ihrer am 29. April 2017 vorbestellten PS4 Pro rechnen können. Wie eine Verkäuferin den Kollegen berichtet habe, seien 400 PS4 Pro-Vorbestellungen allein in dieser Filiale eingegangen. Jedoch würden pro Tag lediglich vier PS4 Pro-Konsolen nachgeliefert werden.

400 Vorbesteller geteilt durch vier Konsolen am Tag ergibt eine Dauer von 100 Tagen, bis jeder eine PS4 Pro erhält. Nach dieser einfachen Rechnung, müssten Last Minute-Vorbesteller theoretisch bis Ende Juli oder Anfang August auf ihre PS4 Pro warten und damit wesentlich länger, als es der Händler kommuniziert.

Hierbei gilt jedoch: Diese Angaben beziehen sich nur auf die Münchener Gamestop-Filiale, die die Kollegen von Chip besucht haben. Wie es in anderen Gamestop-Filialen aussieht, ist unklar. Es ist aber gut möglich, dass die Anzahl der Vorbestellungen in Filialen anderer Großstädte wie Berlin und Hamburg ähnlich hoch ausfällt.

Welche Erfahrungen habt ihr mit der PS4 Pro-Eintauschaktion gemacht?