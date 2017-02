PS4 - Save Editor erlaubt das Manipulieren von Spielständen & erscheint diesen März in Japan

PS4-Spieler in Japan können bald mit dem Save Editor Spielstände verändern.

Die Firma Cyber Gadget veröffentlicht im März einen Save Editor für PS4-Spiele in Japan - ein Programm, das es uns erlaubt, unsere PS4-Speicherstände zu manipulieren. Wir müssen das Savegame dazu einfach nur auf einen PC übertragen, dort dann den Save Editor starten und können anschließend nach Herzenslust an den Speicherständen herumspielen. Zum Beispiel können wir unsere Taschen füllen und uns unendlich Munition, Leben oder Geld beschaffen. (via: Gematsu)

Sony dürfte den Save Editor mit ziemlicher Sicherheit zumindest von Online-Spielen ausschließen wollen. Immerhin könnten sich die Besitzer des Programms damit einen gewaltigen Vorteil gegenüber ihren Mitspielern beziehungsweise Gegnern verschaffen. Dies gilt es natürlich insbesondere bei MMOs zu vermeiden. Es scheint allerdings noch gar nicht festzustehen, ob der Save Editor auch hierzulande erscheint.

In Japan können Spieler jedenfalls ab März bestimmte Patch Codes in ihre Spielstände eintragen, um sich beispielsweise Erfahrungspunkte zu sichern. Vorinstalliert soll es immerhin Patch Codes für 80 beliebte Spiele geben, unter anderem für Final Fantasy XV, Persona 5, Dragon Quest Heroes II und Gravity Rush 2. Weitere Titel sollen dann kostenlos folgen. Eine einfache Lizenz für den Save Editor kostet ¥7,800, was in etwa 65 Euro entspricht.

Wie findet ihr solche Cheat-Programme?

