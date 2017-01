Was hält das Jahr 2017 für die PS4 noch bereit?

Für gute Vorsätze ist es eigentlich schon ein bisschen zu spät, aber das japanische Magazin Dengeki PlayStation (via Gematsu) hat trotzdem noch einmal in die Runde gefragt, worauf sich japanische Entwickler und Branchenmitglieder im Jahr 2017 freuen und welche Ziele sie für sich selbst gesetzt haben. Die meisten Befragten erinnerten dabei an ihre bereits angekündigten Spiele oder vertrösteten die Leser auf das kommende Jahr.

Mehr: Highlights 2017 - 10 PS4-Spiele, die ihr dieses Jahr nicht verpassen dürft

Doch Sony Worldwide Studios-Präsident Shuhei Yoshida ließ ganz nebenbei verlauten, dass man bei Sony derzeit an einer "großen Anzahl" unangekündigter Spiele arbeite und Fans sich darauf freuen können, wenn sie im Laufe des Jahres vorgestellt werden. Bekanntlich ist das Aufgebot von Sony ohnehin schon beachtenswert, doch welche Studios bleiben da noch, die an geheimen Projekten arbeiten könnten?

Auf welche Ankündigung wartet ihr noch?