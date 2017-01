Highlights 2017 - 10 PS4-Spiele, die ihr dieses Jahr nicht verpassen dürft

Jahresrückblick 2016 - Video: Die besten PS4-Spiele des vergangenen Jahres

Ein neues Jahr ist angebrochen und es heißt nicht nur viele gute neue Vorsätze, die wir nächste Woche schon wieder brechen können, es heißt außerdem, dass ein neues Spiele-Jahr begonnen hat. Auch 2017 erwarten uns wieder jede Menge (hoffentlich) fantastische Spiele, die ihren Weg in unsere Konsolen finden wollen.

Um euch einen kleinen Überblick zu verschaffen, welche Videospiele euch dieses Jahr so erwarten, haben wir ein paar Listen für euch erstellt, die jeweils eine Auswahl an Spiele-Highlights 2017 zeigen. Dabei haben wir einmal unterteilt in Plattformen und einmal in Genres.

Den Anfang machen 10 Spiele-Highlights, die 2017 (Konsolen-exklusiv) für PS4 erscheinen werden und euch die Wartezeit auf The Last of Us: Part 2, Days Gone, God of War und Death Stranding verkürzen, die alle noch nicht einmal einen Release-Zeitraum haben, höchstwahrscheinlich aber nicht mehr 2017 veröffentlicht werden. Anders als vielleicht Final Fantasy 7, dessen erster Teil zumindest dieses Jahr erscheinen könnte.

Gravity Rush 2

Release: 18. Januar 2017

Genre: Action-Adventure, Action-RPG / Singleplayer

Entwickler: SIE Japan Studio, Project Siren

Publisher: Sony

Gravity Rush 2 - Trailer von der Tokyo Game Show 2016 zeigt neue Charaktere

Der erste Teil der Reihe war eine kleine und leider leicht übersehene Perle, die damals exklusiv für PS Vita erschienen ist. Mittlerweile hat das Action-RPG Gravity Rush als Gravity Rush Remastered auch seinen Weg auf die PS4 gefunden.

In Gravity Rush 2 kontrolliert ihr erneut als Kat gemeinsam mit ihrer Freundin Raven die Schwerkraft. Dieses Mal habt ihr sogar die Chance, zwischen drei verschiedenen Schwerkraft-Stilen zu wechseln: dem Original aus Gravity Rush, Lunar oder Jupiter. Jeder Stil hat dabei seine Vor- und Nachteile, die sich auf das Gameplay auswirken. Auch Kats Welt soll sich dabei lebendiger anfühlen und einige Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger bieten.

Zu Weihnachten ist übrigens der Anime Gravity Rush: The Animation - Overture erschienen, der die Lücke zwischen Teil 1 und Teil 2 schließt.

Horizon: Zero Dawn

Release: 1. März 2017

Genre: Action-Adventure, RPG / Singleplayer

Entwickler: Guerilla Games

Publisher: Sony

Horizon: Zero Dawn - Neuer PSX-Trailer zeigt coole Roboter-Kreaturen

Ein weiteres der ersten potenziellen Highlights des Jahres ist Horizon: Zero Dawn, ein komplett neues Franchise, das uns in eine ungewöhnliche Postapokalypse schickt. Im neuen Spiel der Killzone-Macher werden wir in eine Zukunft geschickt, in der Menschen in naturverbundenen Stämmen leben, in einer Welt, die von mechanischen Dinosauriern bevölkert wird.

Entwickler Guerilla Games hält sich bisher mit Erklärungen zu der Welt von Horizon: Zero Dawn zurück, weshalb es spannend werden wird, herauszufinden, was hinter dem etwas anderen Ende der Welt steckt.

Horizon: Zero Dawn erscheint in Deutschland am 1. März 2017, in Nordamerika bereits am 28. Februar 2017, exklusiv für PS4.

Nier: Automata

Release: 10. März 2017

Genre: Action-RPG / Singleplayer

Entwickler: Platinum Games

Publisher: Square Enix

Nier: Automata - Neuer Trailer feiert Wiedersehen mit alten Bekannten

Seit Dezember 2016 könnt ihr dank einer Demo bereits einen kurzen Blick auf Nier: Automata werfen, das komplette Spiel von Platinum Games wird im März 2017 folgen. Das Action-Rollenspiel spendiert euch nicht nur eine offene Welt, sondern gibt euch zudem die Möglichkeit, mehrere Charaktere zu steuern und legt seinen Fokus auf sehr actionlastiges Gameplay.

Trotz des Action-Fokus' soll Nier: Automata allerdings nicht die RPG-Elemente von Nier verlieren. Das Spiel greift das postapokalyptische Setting des Originals auf, die Handlung spielt nach dem vierten Ende von Nier. Automata steht dabei allerdings für sich und teilt sich keine Handlungsstränge mit dem Rest der Drakengard-Reihe.

Mirco hat für uns einen Blick auf die Demo von Nier: Automata geworfen. Seine Erkenntnisse könnt ihr euch hier ansehen, um euch die Zeit bis zum Release am 10. März 2017 ein wenig zu verkürzen.

Shenmue 3

Release: Dezember 2017

Genre: Action-Adventure, RPG / Singleplayer

Entwickler: Neilo, Ys Net

Publisher: Ys Net

Shenmue 3 - Trailer »Lake of the Lantern Bugs«

Eines der letzten Highlights des Jahres könnte Shenmue 3 werden, das zur Überraschung vieler aus dem Nichts auf der E3 2015 angekündigt wurde. Seitdem wurde das Action-Adventure-RPG mit Hilfe zahlreicher Fans via Crowdfunding unterstützt.

Shenmue 3 ist der dritte Teil der Dreamcast-Reihe, dessen erste beide Teile jeweils 1999 und 2001 veröffentlicht wurden und dessen zweiter Teil in einem Cliffhanger endete. Der dritte Teil setzt da an, wo sein Vorgänger aufhörte und versucht die offenen Fragen zu beantworten. Weiter geht es für das Open World-Spiel allerdings nicht auf Dreamcast, sondern auf PC und PS4.

Der aktuelle Stand von Shenmue 3 ist, dass es im Dezember 2017 veröffentlicht werden soll, allerdings sollten wir diese Angabe mit Vorsicht genießen. Nachdem Fans aber so lange auf einen dritten Teil gewartet haben, dürfte auch eine eventuelle Verschiebung zu verkraften sein.

Uncharted: The Lost Legacy

Release: 2017

Genre: Action-Adventure / Singleplayer

Entwickler: Naughty Dog

Publisher: Sony

Uncharted: The Lost Legacy - 8 Minuten Gameplay aus dem Uncharted 4-Addon

Auf The Last of Us 2 müssen wir wohl noch ein Weilchen warten, das heißt allerdings nicht, dass wir dieses Jahr gar nichts neues von Naughty Dog bekommen. Das Studio, das mit Uncharted 4: A Thief's End eines der besten Spiele 2016 geboten hat, liefert auch 2017 einen neuen Uncharted-Titel.

Der Standalone-DLC lässt uns allerdings nicht in die Rolle von Nathan Drake schlüpfen, sondern in die seiner alten Flamme Chloe Frazer, die Fans der Reihe bereits aus Uncharted 2: Among Thieves und Uncharted 3: Drake's Deception kennen. Ebenfalls mit von der Partie ist Söldnerin Nadine Ross aus Uncharted 4. Uncharted: The Lost Legacy ist die bisher größte Story-Erweiterung des Studios und soll 2017 erscheinen. Ein genauer Release-Termin wurde noch nicht angekündigt.