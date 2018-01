PS4 - Sony & Nike enthüllen leuchtende PlayStation-Schuhe mit PSN-Code auf der Ferse

Aus irgendeinem Grund sind Schuhe als Merchandise aktuell im Kommen. Adidas verdreht Dragon Ball-Fans mit Sneakern zu Son Goku, Freezer, Vegeta und Co. die Köpfe und wer in Berlin lebt, dürfte auch etwas von den BVG-Schuhen mitbekommen haben, in die eine Jahreskarte für U-Bahn, Tram und S-Bahn in die Sohle eingenäht ist. Jetzt bekommen unsere Füße ein neues Objekt der Begierde: Offizielle Basketball-Schuhe von Nike und PlayStation.

Auf der US-Variante des PlayStation.Blogs hat Sony die Zusammenarbeit mit Nike und dem NBA-Profi Paul George bekannt gegeben. Da George offenbar leidenschaftlicher Gamer ist, hat er sich mit Nike und PlayStation zusammengetan und Sportschuhe entworfen, die sich am Look der DualShock 4-Controller orientieren.

Was bei den Tretern sofort auffällt, sind die leuchtenden Logos auf der Vorderseite der Zunge. Der linke Schuhe hat das PlayStation-Logo und der recht Schuh trägt das persönliche Design von Paul George. Für die Logos gibt es drei unterschiedliche Stufen: eingeschaltet, ausgeschaltet und pulsierend. Die berühmten Farben der PlayStation-Buttons schmücken derweil die Ösen der Schnürsenkel.

Ein nettes Gimmick: Auf der Ferse des linken Schuhs befindet sich ein Strichcode, hinter dem sich ein PSN-Code versteckt. Der kann im PlayStation Store gegen ein dynamisches Paul George-Design für die PS4 eingelöst werden.

George, der sich selbst als den "größten Gamer der NBA" bezeichnet, hat laut eigener Aussage sowohl eine enge Verbindung zu Nike als auch PlayStation. Eine der schönsten Kindheitserinnerungen sei es gewesen, als er zu Weihnachten eine PS2 geschenkt bekam. Daher sei die Idee für diese Schuhe wohl unvermeidlich gewesen.

Die Schuhe nennen sich "PG-2 PlayStation Colorway" und sollen am 10. Februar 2018 weltweit erscheinen.