Der Sportriese Adidas plant angeblich eine Sneaker-Collection im Stil von Dragon Ball Z. Nachdem gestern die Bilder von Adidas-Turnschuhen in den Looks von Son Goku, Vegeta und Shenlong auf Twitter aufgetaucht sind, haben die Accounts von Yeezy Mafia und Seraph weitere Dragon Ball Z-Sneaker geleakt.

Diesmal dürfen wir nur einen Blick auf die Son Gohan- und Super-Shenlong-Treter werfen und kennen damit nun insgesamt acht Turnschuhe der Collection.

Hier seht ihr die Son Gohan-Sneaker, die dem lila Kampfanzug des Sohns von Son Goku nachempfunden sind. Bei den Tretern handelt es sich um das "Deerupt"-Modell von Adidas.

adidas Originals x DRAGON BALL Z - 4/8 Shoes

— Seraph (@Seraphpy) January 15, 2018

Shenlong gehört zwar bereits ein grünes Paar des EQT ADV Mid-Modells, wie uns Yeezy Mafia zeigt, bekommt die ultimative Form des Drachen, Super-Shenlong, ebenfalls ein Sneaker-Paar in etwas unauffälligeren Farben. Der Schuh erscheint laut Yeezy Mafia im Dezember 2018.

— Yeezy Mafia (@theyeezymafia) January 15, 2018

adidas x Dragon Ball Z - Schuhe kommen offenbar mit Figur

Doch damit nicht genug: Yeezy Mafia hat außerdem ein Bild geteilt, das uns einen Überblick über die offenbar gesamte Dragon Ball Z-Collection von Adidas gibt. Damit teilen uns die Sneakerfreunde außerdem mit, dass wir beim Kauf der Schuhe offenbar eine Figur des entsprechenden Dragon Ball Z-Charakters dazu bekommen.

— Yeezy Mafia (@theyeezymafia) January 15, 2018

Adidas hat die Dragon Ball Z-Collection noch nicht offiziell bestätigt. In den vergangenen Tagen sind außerdem die Sneaker in den Looks von Freezer und Cell sowie Maijin Boo im Netz aufgetaucht.

Unklar ist, wie viel Sneaker die angebliche Dragon Ball-Collection von Adidas nun umfassen soll. Yeezy Mafia zufolge soll es sich um insgesamt acht Schuhe handeln. Allerdings erscheint es unwahrscheinlich, dass nur der Drache Shenlong mit den Super-Shenlong-Schuhen eine Art Special-Variante bekommt. Wer weiß, vielleicht tauchen ja bald Bilder von Schuhen im Stil von Super-Saiyajin-Goku auf. Und Freezer hat ja bekanntlich ebenfalls mehr als nur eine Form...

Wie gefallen euch die Sneaker von Son Gohan und Super-Shenlong? Würdet ihr damit die Straßen unsicher machen wollen?